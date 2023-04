Policia Militar prende autor de violência contra a mulher no centro da cidade

Após receber informações de que uma mulher estava sendo agredida dentro de um veículo no centro da cidade, equipes da Polícia Militar deslocaram para este atendimento na tarde da última terça-feira, (25).

No local, a vítima K.C.C. relatou que seu ex companheiro, entrou sem seu consentimento em seu veículo e começou a agredi-la com socos e lhe ameacando-lhe de morte.

O autor J.N.G, um homem de 38 anos, desocupado, estava visivelmente transtornado e foi necessário o uso de força física moderada para contê-lo e realizar sua prisão.

O autor ainda chegou a danificar a lataria do veículo da vítima.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino

