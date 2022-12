Empresa de transporte por aplicativo volta a colar anúncios em postes de Poços de Caldas

Alice Dionisio

Considerando a continuidade da colagem de avisos, comunicados, publicidade e propagandas afixadas em postes de distribuição de energia elétrica, a DME Distribuição S.A. – DMED reitera o alerta de que tais ações são expressamente proibidas pelo Código de Posturas do Município de Poços de Caldas, aprovado pela Lei municipal nº 9.166/ 2016.

Os autores estão sujeitos à aplicação de penalidades, tais como notificação, obrigação de desfazer (retirada do material) e multa, sem prejuízo de outras sanções de natureza civil e penal cabíveis. A previsão legal está contida nos artigos 108 e 109 da lei municipal.

A Prefeitura e a DMED estão atuando e adotando as devidas providências legais para coibir tais atividades, além da retirada dos materiais afixados nos postes, pelos responsáveis, bem como para a aplicação das penalidades cabíveis.

A DMED informa que adotará às medidas judiciais aplicáveis, visando suspender as atividades irregulares de colagem de cartazes em postes e realizar a sua retirada dos postes de energia elétrica.



DENÚNCIA

Caso a população presencie a prática de tais irregularidades, poderão ser realizadas denúncias à DME Distribuição, através do telefone 0800-035-0196 ou ainda à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, pelo telefone 3697-2072.

