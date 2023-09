Polícia Militar prende autora de roubo a estabelecimento comercial em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã de quarta-feira, 13, às 09h16min, a Polícia Militar de Poços de Caldas/MG foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo a um estabelecimento comercial de tecnologia localizado na Rua Assis Figueiredo, no Centro da cidade.

No local, os agentes policiais se depararam com uma jovem de 20 anos, balconista do estabelecimento, que relatou ter sido vítima de um roubo. Segundo seu depoimento, uma mulher de 28 anos entrou na loja e, de forma ameaçadora, anunciou o assalto, alegando estar armada com uma faca escondida sob a blusa. A suspeita exigiu dinheiro da vítima, que recusou o pedido.

Diante da negativa da vítima, a autora do crime ameaçou feri-la com a faca e, em seguida, subtraiu um aparelho de telefone celular do balcão antes de fugir do local, deixando seu destino incerto.

As características da suspeita foram imediatamente repassadas às autoridades, o que possibilitou uma ação rápida da equipe policial. A autora do roubo foi localizada ainda na Rua Assis Figueiredo, dentro de uma farmácia da região.

No momento da prisão, a suspeita se recusou a informar o paradeiro da faca utilizada durante o assalto. Além disso, durante seu interrogatório, ela confessou ter praticado outro crime na mesma manhã, na Praça dos Macacos, onde furtou o telefone celular de um motorista de aplicativo e o vendeu para adquirir drogas.

A autora foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde responderá pelas acusações de roubo e furto. O telefone celular roubado foi apreendido e será devolvido à vítima.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM