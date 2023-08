Polícia Militar prende foragido da justiça em Poços de Caldas

Na manhã desta quarta-feira, 23, por volta das 11h07min, a Polícia Militar de Poços de Caldas, realizou uma ação que resultou na prisão de um indivíduo foragido da justiça. A operação foi executada no cruzamento da Rua Nossa Senhora Aparecida e Avenida José Remígio Prézia, no bairro Jardim São Paulo.

A ação policial foi fruto do cumprimento de uma ordem judicial emitida pela 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais Criminais da Comarca de Poços de Caldas. O mandado de prisão estava em vigor e direcionado ao indivíduo do sexo masculino, de 31 anos, que havia se evadido da justiça. O mandado estava relacionado a um crime contra o patrimônio.

Após a abordagem, o indivíduo foi informado sobre o conteúdo do mandado de prisão, que se referia à acusação de crime contra o patrimônio. Além disso, foram assegurados os seus direitos constitucionais.

O detido foi então conduzido à Delegacia de Polícia Civil local, onde serão tomadas as medidas cabíveis em relação ao mandado de prisão e ao processo judicial em andamento.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

