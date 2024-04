Polícia Militar prende foragido da justiça em Poços de Caldas

Na madrugada desta quinta-feira, 11 de abril, a Polícia Militar de Poços de Caldas efetuou a prisão de um homem procurado por fuga de estabelecimento prisional. O indivíduo, de 34 anos, foi detido no centro da cidade após uma denúncia de atitude suspeita nas proximidades de um estabelecimento comercial, localizado na Rua São Paulo.

A equipe policial abordou o suspeito e, após uma revista, não encontrou nada ilícito com ele. Porém, ao consultar seus dados no sistema de informações da PMMG, os policiais descobriram que se tratava de um foragido da justiça, com mandado de prisão em aberto.

Informado sobre a ordem de prisão, o homem foi detido e conduzido a uma unidade de saúde para avaliação de sua integridade física. Em seguida, foi encaminhado à 2ª Central Estadual do Plantão Digital/SIPJ, em Poços de Caldas, para os procedimentos legais necessários.

ALCO – 29° BPM

