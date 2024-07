Polícia Militar prende jovem por tráfico de drogas em Poços de Caldas

Em uma operação realizada na noite de quarta-feira, 10, a Polícia Militar prendeu um jovem de 18 anos suspeito de tráfico de drogas no Bairro São João. A ação ocorreu na Rua Acácia por volta das 23h09min.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito 160 pedras de crack, 19 buchas de maconha, um comprimido de ecstasy e a quantia de R$ 686,00 em dinheiro. O material foi apreendido e o jovem foi detido.

Após a prisão, o suspeito foi levado à Unidade de Saúde para exame de integridade física e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da justiça.

ALCO – 29° BPM

