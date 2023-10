Polícia Militar prende suspeito de tráfico de drogas em operação em Campestre

Nesta terça-feira, 24, por volta das 14h48min, após denúncia de atividade ilegal de tráfico de entorpecentes, a Polícia Militar desencadeou uma operação na Praça Nossa Senhora Aparecida, situada no Centro de Campestre.

Segundo informações obtidas, a denúncia mencionava a presença de uma mulher e um homem envolvidos na venda de substâncias ilícitas, descrevendo detalhes físicos e vestimentas dos suspeitos. A equipe policial, ao chegar ao local, prontamente localizou os dois indivíduos, procedendo à abordagem e identificação dos mesmos.

O suspeito masculino, de 19 anos de idade, foi submetido a uma busca pessoal, que resultou na apreensão de um telefone celular em sua posse. Além disso, os agentes realizaram uma varredura no local onde o indivíduo havia tentado ocultar algo momentos antes, o que resultou na descoberta de sete eppendorfs contendo cocaína, bem como cinco invólucros vazios, sugerindo a preparação das drogas para a venda.

Entretanto, a mulher, que possuía R$ 40,00 em espécie no bolso, conseguiu evadir-se do local em uma tentativa de fuga desesperada e não foi encontrada pelas autoridades no momento da operação.

O suspeito masculino foi então detido pelas forças policiais e conduzido à Delegacia de Polícia Civil local, juntamente com o material ilícito apreendido.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

