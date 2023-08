Polícia Militar prende traficante de drogas próximo à igreja na Zona Leste de Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite de ontem, 15 de agosto, uma operação coordenada pela Polícia Militar resultou na prisão de um traficante de drogas na rua do Limão, no bairro Jardim São Paulo, nas proximidades da Paróquia São Paulo Apóstolo, localizada na zona leste da cidade de Poços de Caldas. A ação aconteceu por volta das 20h32min.

As equipes táticas do Tático Móvel e ROCCA agiram com base em informações sobre atividades suspeitas na área. Um veículo Gol branco estacionado em frente a uma residência tinha chamado a atenção devido à movimentação constante de transeuntes que pareciam estar buscando substâncias ilícitas junto ao morador do imóvel.

Com a localização em mãos, as forças policiais mantiveram vigilância sobre a rua do Limão, onde observaram a presença de indivíduos em atitude suspeita nas proximidades do veículo em questão. Em uma ação rápida e coordenada, os policiais realizaram a abordagem de todos os presentes, culminando na apreensão de um jovem de 19 anos.

O suspeito, ao ser submetido à busca pessoal, foi encontrado na posse de uma variedade de substâncias ilícitas, incluindo cocaína, haxixe e sementes de maconha. Além disso, os agentes apreenderam um tubo “eppendorf” e uma quantia em dinheiro totalizando R$ 450,00, que se acredita estar relacionada às atividades de tráfico.

O indivíduo foi detido em flagrante pelas autoridades policiais e conduzido à delegacia local para os procedimentos legais cabíveis.

ALCO 29° BPM