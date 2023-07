Polícia Militar realiza apreensão de menor e drogas no bairro Jardim Regina

Na noite de ontem, 18, a Polícia Militar em ação conjunta das equipes Rocca e Tático Móvel realizaram uma operação na Travessa Fernão Dias com o objetivo de combater o tráfico de drogas que vinha ocorrendo naquela região.

Durante a operação, um indivíduo, menor de idade, ao avistar a aproximação da viatura, tentou empreender fuga, mas foi capturado e detido pelas equipes policiais. Após a abordagem, as autoridades procederam a uma busca no local onde o menor estava e encontraram uma quantia em dinheiro, 84 pedras de crack, 03 pedras brutas de crack, 01 tablete de maconha, 05 porções de maconha, 02 porções de haxixe e 05 pinos de cocaína.

O adolescente de 17 anos foi conduzido, juntamente com o material apreendido, à delegacia da Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.

