Polícia Militar realiza prisão de autor de furto e recupera bicicleta em Poços de Caldas

Na madrugada do dia 9 de setembro, por volta das 00h22min a Polícia Militar de Poços de Caldas/MG capturou um indivíduo envolvido em um furto de bicicleta, resultando na recuperação do veículo e na prisão do suspeito. A ação aconteceu na Rua Aldo Simões Vieira, no bairro Parque Primavera.

Tudo começou quando moradores do bairro Primavera, por meio do grupo da rede de vizinhos protegidos, relataram a ocorrência de um furto de uma bicicleta. Segundo informações, o ladrão estava em fuga, e os residentes tentaram seguir o autor, que se dirigiu em direção ao bairro Dom Bosco, escapando temporariamente de suas vistas.

As autoridades policiais foram imediatamente acionadas e estabeleceram um cerco na área, os policiais observaram o suspeito pulando o muro de uma residência na Rua Coronel Virgílio Silva. Uma operação de busca minuciosa foi desencadeada, com as forças de segurança vasculhando a região e estreitando o cerco em torno do indivíduo.

Após um período de intensa busca, o suspeito foi localizado tentando escapar enrolado em um pano, em uma tentativa desesperada de evadir-se pela rua lateral. Os policiais conseguiram capturá-lo sem incidentes, garantindo a sua detenção.

Além da prisão do homem de 20 anos, as autoridades conseguiram recuperar a bicicleta furtada. O veículo foi encontrado próximo ao local da captura do suspeito, abandonado em um parquinho na Rua Coronel Virgílio Silva.

ALCO 29º BPM