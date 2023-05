Polícia Militar realiza prisão de autor por porte ilegal de munições

Na noite de domingo (14), durante patrulhamento preventivo da Polícia Militar na área central de Poços de Caldas, mais precisamente na rua Espírito Santo, um homem de 39 anos, conhecido por sua extensa ficha criminal, foi abordado após suspeição da guarnição policial e com ele foram encontrados dezenas de cartuchos vazios e intactos, estando dentre as munições calibres 556 e 762, além de 01 hd externo e um simulacro de arma de fogo.

Após o CPU dar ciência que havia ocorrido um furto a um CAC da cidade na madrugada anterior, foi realizado contato com a vítima que reconheceu por foto os produtos furtados.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino

