Polícia Militar recupera veículo furtado

Durante um patrulhamento de rotina na madrugada desta quinta-feira, 30, por volta das 01h47min, a Polícia Militar foi alertada para uma situação suspeita na Av. Dirce Pereira Rosa, zona sul de Poços de Caldas.

Ao se aproximar do local, os policiais avistaram diversos indivíduos em fuga, saindo apressadamente de um veículo VW/Gol, cor prata, com emplacamento registrado em São João da Boa Vista/SP.

Os suspeitos conseguiram escapar adentrando um matagal nas imediações e não puderam ser localizados. Durante a inspeção no veículo deixado para trás, uma tesoura foi encontrada próxima à chave de ignição, levantando suspeitas adicionais sobre a natureza do incidente.

Os policiais entraram em contato telefônico com a proprietária do veículo, uma mulher de 29 anos, que foi surpreendida pela notícia. Ela afirmou não ter conhecimento do furto do carro.

O veículo foi apreendido e removido ao pátio credenciado pelo Detran/MG.

A ocorrência segue em andamento.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM