Orquestra Sinfônica do Conservatório Musical apresenta Concerto de Final de Ano

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste domingo, 17 de dezembro, às 11h, a Orquestra Sinfônica do Conservatório Musical apresenta o Concerto de Final de Ano, nas Thermas Antônio Carlos, com entrada gratuita, sob a regência de Leonardo Faria.

“Estaremos interpretando obras de grandes compositores como Bach, Mozart, Satie, Morricone, entre outros, além de contar com a presença do saxofonista Manassés Dias, como solista em uma das obras do repertório”, destaca o regente.

A Orquestra é um grupo pedagógico do Conservatório Musical, criada no início de 2022, que tem como principal objetivo proporcionar aos seus integrantes uma prática musical de qualidade, que promova o desenvolvimento técnico e musical através de repertório rico e variado.

A Orquestra Sinfônica do Conservatório Musical Antônio Ferrúcio Viviani é formada por 40 músicos, professores, alunos e membros da comunidade, distribuídos nos naipes de cordas, sopros e percussão.

“Este concerto encerra as atividades do grupo em 2023 e vem para coroar um ano excepcional, no qual tivemos a oportunidade de apresentar em vários locais importantes da cidade, com a presença de grande público”, celebra o regente Leonardo Faria.