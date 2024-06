Polícia Militar recupera veículo furtado em Botelhos

A Polícia Militar de Botelhos recuperou na noite desta sexta-feira, 28, uma motocicleta furtada. A ação aconteceu por volta das 21h28min, durante um patrulhamento na área central da cidade. Os policiais receberam uma denúncia sobre dois suspeitos que, portando capacetes, haviam adentrado a pé em um matagal na Rua Luiz Begali.

Ao se aproximarem do local indicado, os policiais avistaram uma motocicleta com dois ocupantes. Após a abordagem, foi constatado que o veículo havia sido furtado no dia anterior. Os ocupantes, dois adolescentes de 16 anos, foram apreendidos.

A motocicleta foi removida pelo guincho para um pátio credenciado pelo DETRAN-MG. Os menores infratores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, acompanhados de seus representantes legais.

ALCO – 29° BPM

