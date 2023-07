Polícia Militar registra ocorrência de encontro de cadáver

A Polícia Militar foi acionada, na noite desta sexta-feira, 28, para atender a um chamado que levou os agentes até a Praça Tenente Theóphilo de Oliveira, localizada no bairro Jardim Aeroporto, em Poços de Caldas. Informações anônimas alertavam sobre a possível presença de um corpo sem vida nas águas do Ribeirão, situado próximo ao Parque Ecológico da Zona Sul.

Ao chegarem à cena do possível crime, os policiais depararam-se com um indivíduo parcialmente submerso no curso d’água, próximo à ponte de madeira que dá acesso ao bairro Parque Esperança. Devido à dificuldade de acesso ao local, em meio à mata ciliar, os agentes tiveram que demonstrar perícia para chegar ao corpo.

Ao inspecionarem a vítima, que se encontrava de bruços, os policiais notaram a presença de um capacete amarelo às margens do Ribeirão, sugerindo que a vítima poderia estar envolvida em algum acidente trágico.

Para esclarecer as circunstâncias da morte e coletar evidências, uma equipe de perícia foi acionada e rapidamente se deslocou até o local. Após minuciosa investigação, não foram identificados sinais aparentes de violência no corpo.

Com a conclusão dos procedimentos periciais, os bombeiros receberam autorização para efetuar o resgate do corpo das águas. A identificação da vítima se deu por meio de suas tatuagens, revelando que se tratava de Odilon Jefferson Pereira, um indivíduo de 29 anos que estava desaparecido desde o dia 10 de julho de 2023.

A ocorrência mobilizou também a equipe do serviço funerário, que foi acionada para remover o corpo e encaminhá-lo ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão tomadas as providências cabíveis.

ALCO – 29º BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.