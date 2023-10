Polícia Militar registra roubo consumado a residência urbana em Andradas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Residência em Andradas/MG foi roubada na madrugada desta terça-feira, 17. A ação aconteceu por volta das 02h02min. Os autores ainda não foram localizados.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu à Rua José Marçal, bairro Jardim Vitória, onde efetuou contato com as vítimas, sexo masculino, 55 anos e sexo feminino, 47 anos, os quais relataram que foram rendidos em casa por três indivíduos, todos do sexo masculino, que de posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto e realizaram um disparo como forma de intimidar as vítimas.

O trio subtraiu da residência três aparelhos de telefone celular e a quantia de R$ 1.300,00 em papel-moeda.

Durante o roubo a vítima do sexo masculino foi agredida com uma coronhada na cabeça que causou lesões, sendo as vítimas socorridas à Santa Casa de Misericórdia.

Após a ação criminosa, os autores evadiram tomando rumo ignorado. Em toda a área persiste o rastreamento dos autores, bem como diligências para a recuperação dos bens, até o momento sem êxito.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM