Motorista funerário é preso enquanto carregava caixão, em Poços de Caldas

Um homem, de 44 anos, foi preso na noite de ontem (14) enquanto transportava um caixão em Poços de Caldas.

Segundo a Polícia Rodoviária federal, o motorista funerário foi abordado em uma fiscalização rotineiro e foi identificado que o mesmo possuía um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e extorsão em Alfenas.

A empresa funerária foi informada e o caixão com o corpo foi encaminhado para outro veículo. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.

