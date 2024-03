Concurso público: veja a lista de isentos da taxa de inscrição

A Prefeitura divulgou o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Concurso Público nº 001/2023. Puderam solicitar a gratuidade pessoas de baixa renda cadastradas no Cadastro Único e também quem está desempregado.

A isenção visa garantir ao concurso público o caráter democrático. Acesse a lista.

A Prefeitura está oferecendo 509 vagas em 56 cargos em diferentes níveis de escolaridade, do fundamental, incompleto ao superior. O prazo de inscrição vai até o dia 20. As inscrições podem ser realizadas pelo site oficial do Instituto Mineiro de Administração Municipal (Imam).

As provas estão programadas para ocorrer nos dias 20, 21, 27 e 28 de abril de 2024. A administração criou um guia prático para tirar dúvidas sobre o processo seletivo.

Cargos ofertados

FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Auxiliar de Serviços Gerais

Merendeira

Oficial de Controle Animal

Vigia

FUNDAMENTAL COMPLETO

Operador de Rádio do Samu

Telefonista Auxiliar de Regulação Médica do Samu

ENSINO MÉDIO

Agente Administrativo

Agente de Atendimento Emergencial

Agente de Educação

Auxiliar de Saúde Bucal

MÉDIO TÉCNICO

Professor 1

Técnico em Edificação

Enfermagem

Enfermagem do Samu

SUPERIOR COMPLETO

Agente Fiscal

Arquiteto

Assistente Social

Bibliotecário

Dentista

Enfermeiro

Engenheiro Civil

Engenheiro de Transportes

Engenheiro Florestal

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico

Nutricionista

Professor 2

Psicólogo

Supervisor Pedagógico

Terapeuta Ocupacional

