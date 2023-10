Polícia Militar registra tentativa de homicídio em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite deste domingo, 01, por volta das 19h29min, a Polícia Militar recebeu um chamado que a levou até a Avenida Pau-brasil, localizada no Bairro Caio Junqueira, em Poços de Caldas. O motivo da chamada foi uma tentativa de homicídio ocorrida em um posto de combustível.

No local, os policiais entraram em contato com um homem de 26 anos, que trabalhava como frentista no estabelecimento. Ele informou às autoridades que um mototaxista, de 35 anos, havia chegado ao local pilotando uma motocicleta Honda/CG 160 Fan preta, com placa de Poços de Caldas/MG. Pouco depois, outro motociclista, de estatura alta, magro, vestindo calça jeans e uma blusa de moletom preta, e usando um capacete branco, chegou pilotando uma motocicleta vermelha, sem maiores detalhes identificáveis.

O indivíduo de moto vermelha sacou um revólver e efetuou múltiplos disparos contra o mototaxista, que caiu ferido. Em seguida, o atirador fugiu do local em sua motocicleta, tomando direção desconhecida. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e constatou que a vítima havia sido atingida por três tiros nas costas, dois na cabeça e um no abdômen.

As equipes policiais em serviço iniciaram imediatamente uma operação de busca intensiva na tentativa de localizar e prender o suposto autor do crime, mas até o momento, não obtiveram sucesso em sua captura.

A vítima, em estado grave, foi encaminhada às pressas para o Hospital Santa Casa. A perícia também foi acionada e compareceu ao local para realizar os procedimentos de praxe.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM