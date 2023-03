Polícia Rodoviária faz vídeo educativo sobre como dirigir melhor nas rodovias mineiras

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar Rodoviária, realizou um vídeo orientando aos motorista como dirigir melhor nas rodovias mineiras. O vídeo está disponível no Youtube:

Confira as principais orientações da PMR;

Deixar a faixa da esquerda em rodovias livre para veículos que estejam ultrapassando, não é gentileza, mas um protocolo de segurança. “Você sempre deve deixar a faixa mais à esquerda livre, para que seja ocupada por veículos que estão desenvolvendo mais velocidade do que você.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em vias com faixas de mesmo sentido, destina-se as da direita aos veículos mais lentos e de maior porte e as da esquerda para ultrapassagens e deslocamento de veículos mais rápidos.

Além disso, todos devem respeitar os limites de velocidade máxima da via. É possível trafegar pela faixa da esquerda, não há proibição, mas o objetivo principal é efetuar ultrapassagens.

Após realizar a manobra, o condutor deve voltar o veículo para a faixa da direita.

Fonte: PMR MG

Beatriz Aquino