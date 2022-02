Policlínica deixa de prestar atendimento para pacientes com síndrome gripal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde informa que a partir de segunda-feira (14), a Policlínica Central não ofertará mais o atendimento e testagem aos pacientes com sintomas de síndromes gripais. A medida foi tomada devido a queda no número de atendimentos na última semana.

Os demais serviços oferecidos pela Policlínica seguem em pleno funcionamento, inclusive o laboratório, que tem atendimento ao público das 07h ás 17h.

O atendimento a pacientes com sintomas de síndromes gripais segue no Hospital de Campanha, localizado na rua Paraíba, 672, no centro de Poços de Caldas, das 07h às 19h e no Ambulatório de Síndrome Gripal Clodoveu Davis e no Hospital Margarita Moralles, das 07h às 00h.