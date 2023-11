Praça de pedágio na MGC – 146, em Poços de Caldas, começa a operar em novembro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A EPR Sul de Minas informa que, a partir de zero hora do dia 18 de novembro, terá início a operação da praça de pedágio localizadas na MGC-146, no km 622,8, em Poços de Caldas. Desde quarta-feira (08), o local já funciona em formato educativo para preparação e divulgação aos usuários. O valor da tarifa básica praticado em todas as praças é de R$9,20.

Outro recurso importante, que estará disponível aos usuários, é o desconto de usuário frequente – DUF. Um mecanismo de descontos progressivos, disponibilizado para condutores de veículos leves, que optarem pela passagem na via automática com TAG. Na primeira passagem pelo pedágio será cobrado o valor integral da tarifa e a partir da segunda passagem pela mesma praça e no mesmo sentido o desconto já será aplicado. O abatimento do valor da tarifa é realizado até a 30ª passagem, no intervalo de um mês. No período subsequente, o ciclo de descontos retorna do início. A tabela com os descontos e operadoras de pagamento automático estão disponíveis no site www.eprsuldeminas.com.br.

Além do DUF, estarão disponíveis aos usuários as formas de pagamento via cartão de crédito ou débito, vale pedágio e dinheiro.

Orientações aos usuários

Os usuários devem ficar atentos a algumas dicas para que trafeguem de maneira ágil e segura pelas praças de pedágio. A EPR Sul de Minas reforça a importância do respeito à sinalização, como no caso da velocidade máxima permitida na praça de pedágio (40 km/h) e da distância de segurança que deve ser respeitada entre os veículos (30 metros).

Os motoristas devem ficar atentos à sinalização para que usem as pistas adequadas na praça de pedágio. Exemplo disso são as faixas exclusivas para pagamento automático, que estão acessíveis àqueles que já possuem o dispositivo eletrônico instalado no veículo. Lembrando que, para que a leitura da TAG não fique prejudicada, é necessário respeitar a sinalização indicada na praça sobre velocidade permitida e distância do veículo à frente, além de garantir que o dispositivo eletrônico tenha sido instalado de maneira correta.

No caso do pagamento direto, é recomendável que os usuários tenham o dinheiro separado antes de chegarem às cabines de cobrança, o que agiliza o atendimento e evita retenções.

Localização das praças de pedágio e funcionamento

PP 01 – BR – 459 – Caldas – km 40,5

PP 02 – BR – 459 – Senador José Bento – km 80,9

PP 03 – BR – 459 – Santa Rita do Sapucaí – km 117,3

PP 04 – MGC – 146 – Poços de Caldas – km 622,8

Em caso de dúvidas ou para solicitação de atendimento médico ou mecânico, os usuários da rodovia devem ligar para o telefone 0800 290 0459. A ligação é gratuita e o serviço está disponível 24 horas e todos os dias.

Fonte: EPR SUl de Minas