Prédio em construção desaba em Poços de Caldas

Um edifício em construção desabou na madrugada deste sábado, 27, na Rua Maria José Tramonte Borghetti, no Bairro Primavera, zona leste de Poços de Caldas. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 01h55min, para atender a ocorrência.

De acordo com relatos populares, uma estrutura em construção desabou, apoiando-se em um prédio adjacente onde um casal residia. Imediatamente, os moradores das edificações vizinhas foram orientados a evacuar o local até a chegada das autoridades competentes.

Ao chegar no local, os militares encontraram os moradores já fora de suas residências e constataram que um prédio de três pavimentos havia desabado, apoiando-se em outro de quatro pavimentos.

Os bombeiros, em colaboração com o engenheiro da Defesa Civil, realizaram uma inspeção nas edificações afetadas, bem como nos prédios próximos.

Como medida preventiva, as duas edificações envolvidas no incidente foram interditadas pela Defesa Civil. O casal que residia no prédio afetado foi encaminhado para a casa de familiares. Não houve vítimas, apenas danos materiais foram registrados.

