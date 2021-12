Prefeito de Poços de Caldas decreta ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro

Decreto publicado no Diário Oficial do município nesta sexta, 17, estabelece ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 24 e 31 de dezembro. A liberação dos funcionários públicos nas vésperas de Natal e Ano Novo se deve, segundo a administração, ao fato de haver uma baixa procura pelos serviços durante esta época do ano.

Os serviços essenciais de urgência/emergência em saúde, limpeza pública e segurança funcionam normalmente, em regime de plantão.

