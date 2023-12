Prefeitura abre concurso para 509 vagas em vários níveis de escolaridade

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Saiu hoje (15) no Diário Oficial do Município o edital do concurso público nº 001/2023 para provimento de novas vagas. Ao todo, são 509 vagas em diferentes níveis de escolaridade, do fundamental incompleto ao superior.

O concurso será realizado pelo Iman. “Este primeiro edital contempla 56 cargos que abrem, juntos, inicialmente, 509 vagas, que poderão ser ampliadas mediante necessidade”, destaca a secretária de Administração, Ana Alice Souza.

As vagas

No ensino fundamental incompleto há vagas para:

– auxiliar de serviços gerais

– merendeira

– oficial de controle animal

– vigia

Para quem tem o fundamental concluído:

– operador de rádio do Samu

– telefonista auxiliar de regulação médica do Samu

Ensino médio:

– agente administrativo

– agente de atendimento emergencial

– agente de educação

– auxiliar de saúde bucal

Ensino médio técnico:

– professor 1

– técnico em edificação

– enfermagem

– enfermagem do Samu.

Superior completo:

– agente fiscal

– arquiteto

– assistente social

– bibliotecário

– dentista

– enfermeiro

– engenheiro civil

– engenheiro de transportes

– engenheiro florestal

– farmacêutico

– fisioterapeuta

– fonoaudiólogo

– médico

– nutricionista

– professor 2

– psicólogo

– supervisor pedagógico

– terapeuta ocupacional

Inscrição

O período de inscrição vai de 19 de fevereiro a 20 de março do ano que vem. O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois. Mais informações no site do Iman.

Datas das provas

As provas serão aplicadas nos dias 20, 21, 27 e 28 de abril de 2024. O dia, horário e local serão definidos no comprovantes definitivos de inscrição. Acesse o edital completo.

Outro concurso

A secretária de Administração informa que será publicado, em 2024, um segundo edital com outros cargos. “Já estamos preparando um segundo edital de concurso, que contemplará novos cargos, cujo processo de admissão demandam mais fases de concursos como provas dissertativas e práticas.”