Prefeitura anuncia investimento de R$3,2 milhões na cadeia produtiva de cultura

Alice Dionisio

A última quarta-feira, 15 de março, fica marcada como uma data importante para a cadeia produtiva da Cultura de Poços de Caldas, com a publicação de sete editais voltados para o desenvolvimento de atividades culturais, projetos, apresentações e eventos nas mais variadas linguagens artísticas, totalizando investimentos que ultrapassam R$ 3,2 milhões.

Para o prefeito Sérgio Azevedo, os investimentos em Cultura, juntamente com esportes e lazer, são fundamentais para o desenvolvimento da cidade. Ele também ressalta a relevância de ações integradas entre as diversas secretarias municipais, como a iniciativa inédita de atender, por meio de editais culturais, as demandas dos Centros de Educação Infantil e unidades de Educação Integral do município.

Já o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra, enfatiza que o cronograma de editais foi pensado de forma coletiva e colaborativa, com participação fundamental do Conselho Municipal de Política Cultural, de forma a atender as necessidades dos agentes culturais locais. “Além da ampliação significativa de recursos disponibilizados para os editais, com a injeção de mais de R$ 3,2 milhões na economia criativa da cidade, com a publicação conjunta os artistas e produtores culturais poderão desenvolver ações durante todo o ano”, comenta.

A presidente do Conselho Municipal de Política Cultura, Rafaela Jacon Dutra, conta que os editais foram apresentados pela equipe da Secult em reunião do CMPC e os conselheiros puderam tirar dúvidas, fazer perguntas e apontamentos de melhorias. “Como sempre, a conversa com a Secult é muito aberta e temos utilizado as reuniões das Câmaras Setoriais e do Conselho para debater os rumos da cultura em Poços de Caldas. Desde o início do ano, já vínhamos solicitando esse cronograma de ações e, agora, os editais vão pra rua a partir desta construção coletiva entre a Secult e o Conselho e também com esse trabalho com outras secretarias municipais, que também era uma demanda nossa”, destaca a presidente do Conselho Municipal de Política Cultura, Rafaela Jacon Dutra.

Ela ressalta que sete editais trazem um respiro aos fazedores de cultura locais, que ainda sentem os efeitos da pandemia da Covid-19. “Com os editais, temos certeza que vamos conseguir colocar nossas produções na rua, já que viemos de um período de muitas incertezas. Sem dúvida, vamos conseguir levar a nossa arte para os diversos espaços da cidade. O encontro entre a população poços-caldense e a arte e cultura é uma realidade”, completa.

Editais

Anunciado na última segunda-feira (13), o Edital de Chamada Pública para Concessão de Patrocínios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Cultura (Edital 01/2023) visa facilitar o acesso do público às propostas artístico-culturais, recomendando fortemente a execução de ações descentralizadas, realizadas presencialmente em todas as regiões da cidade, atuando de maneira fundamental na democratização do acesso e na formação de público nos diferentes territórios culturais locais. Somente neste edital, o município vai investir R$ 1,5 milhão, valor 50% maior que no ano passado.

Já o Edital 02 abre seleção de profissionais artísticos para atuar, de forma remunerada, na montagem, ensaios e demais processos necessários junto às escolas da rede pública de ensino para apresentações no 32º FET – Festival Estudantil de Teatro. A iniciativa, lançada pela primeira vez em 2022, visa atender à demanda da Secretaria Municipal de Educação e pretende proporcionar para as escolas e estudantes uma experiência diferenciada sobre montagem e produção de apresentações culturais e estimular o interesse e o entusiasmo pelas artes cênicas entre os envolvidos.

Inédito em âmbito local, o terceiro edital lançado nesta quarta-feira tem como objetivo selecionar propostas destinadas à composição da programação do Festival Cultural Identidade Feminina, que será realizado nos dias 25, 26 e 27 de agosto de 2023, no Espaço Cultural da Urca. A iniciativa visa atuar no enfrentamento de desigualdades históricas e destacar a participação feminina nas artes, incentivando e fomentando as produções culturais locais produzidas por e para pessoas que se identifiquem com a identidade feminina.

O Edital Secult no 4/2023 é voltado para o credenciamento de músicos para a programação musical de locais como o Coreto da Praça Pedro Sanches, Mirante do Bairro Santa Rita e Expo-Arte de Rua, no entorno das Thermas Antonio Carlos.

Também inéditos em âmbito local, os Editais 5 e 7 visam selecionar propostas de ações culturais a serem realizadas nos Centros de Educação Infantil (CEIs) e nas unidades de funcionamento integral da Rede Municipal de Ensino. O edital tem como objetivo selecionar artistas/arte-educadores que reúnam os recursos didático-pedagógicos necessários para realizar ações culturais voltadas para crianças de 0 a 5 anos (Edital 5) e de 6 a 14 anos (Edital 7), proporcionando o desenvolvimento social, educativo e cultural dos estudantes. A iniciativa atende às necessidades da Secretaria Municipal de Educação sobre a vivência dos estudantes da Educação Infantil e Educação Integral com Arte e Cultura em ambiente escolar.

Por fim, o Edital 6 dispõe sobre o Festival de Inverno de Poços de Caldas, que será realizado de 7 a 23 de julho, com o objetivo de proporcionar a efetivação das políticas públicas para a cultura local, com enfoque na descentralização das atividades culturais, no fortalecimento dos territórios culturais, na prestação de serviços culturais e na formação de público.