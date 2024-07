Prefeitura de Poços de Caldas lança nova ferramenta para facilitar a Comunicação com os Cidadãos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, através da secretaria de Comunicação, desenvolveu uma nova aplicação destinada a melhorar a comunicação com os cidadãos. A ferramenta foi projetada para centralizar e simplificar o acesso aos principais serviços e informações oferecidos pela administração municipal.

A nova ferramenta está acessível através do link: https://pocosdecaldas.mg.gov.br/links/, onde os usuários encontram links para os serviços mais procurados, como o Diário Oficial do Município, site da Prefeitura, notícias da cidade, Descomplica Poços, Ouvidoria Municipal, Carta de Serviços, TV Prefeitura e a agenda Cidade Viva.

Antonio Donizette Albino, secretário de Comunicação, destaca que a ferramenta foi pensada principalmente para atender à demanda do concurso público, cujo Aviso de Convocação será publicado exclusivamente no Diário Oficial do Município de Poços de Caldas. “Com essa nova ferramenta, além do Diário Oficial, o aplicativo direciona os usuários para o site da Prefeitura, notícias da cidade, Descomplica Poços, Ouvidoria Municipal, Carta de Serviços, TV Prefeitura e a agenda Cidade Viva”, explica.

Todas as opções estão disponíveis na palma da mão, garantindo que os cidadãos não percam nenhuma novidade ou informação importante da Prefeitura de Poços de Caldas. Para facilitar ainda mais o acesso, o link está destacado nas principais ferramentas de comunicação da Prefeitura, como Facebook, Instagram (na bio) e na página principal do site oficial.

A iniciativa visa não apenas melhorar a transparência e o acesso à informação, mas também promover uma maior interação entre a administração municipal e a comunidade, fortalecendo os laços e facilitando a vida dos cidadãos.

Principais Funcionalidades da Nova Ferramenta:

Diário Oficial do Município: Publicações oficiais, incluindo avisos de convocação e outros documentos importantes.

Site da Prefeitura: Informações gerais e serviços oferecidos pela administração municipal.

Notícias da Cidade: Atualizações e novidades sobre eventos e acontecimentos em Poços de Caldas.

Descomplica Poços: Plataforma para simplificação de serviços e processos burocráticos.

Ouvidoria Municipal: Canal de comunicação para sugestões, reclamações e solicitações dos cidadãos.

Carta de Serviços: Descrição detalhada dos serviços oferecidos pela Prefeitura.

TV Prefeitura: Vídeos e transmissões de eventos e ações governamentais.

Agenda Cidade Viva: Calendário de eventos e atividades culturais, esportivas e sociais na cidade.

Para acessar, basta clicar no link ou procurar pelas principais ferramentas de comunicação da Prefeitura de Poços de Caldas, como Facebook e Instagram.