Prefeitura de Poços de Caldas prorroga campanha de vacinação contra a gripe

A campanha de vacinação contra a gripe está prorrogada em Poços de Caldas, conforme orientação do Ministério da Saúde. Antes prevista para encerrar no dia 31 de maio, a vacinação prossegue até o fim do estoque. Toda a população acima de 6 meses pode receber a vacina. Até o momento cerca de 31.434 pessoas já foram imunizadas, com cobertura vacinal de 41,44%.

A vacinação contra a gripe tem como objetivo reduzir as complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza. O imunizante é trivalente e protege contra três vírus (H1N1, H3N2 e vírus influenza B). Todas as salas de vacina do município aplicam o imunizante das 08h às 16h. O usuário deve levar os seguintes documentos: cartão do SUS ou, CPF e cartão de vacinas

É importante destacar que não há impedimento em receber, no mesmo dia, a vacina contra a gripe juntamente com outras vacinas, exceto a dose que protege contra a dengue, que não pode ser administrada em conjunto com nenhum outro imunizante.