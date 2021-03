Prefeitura de Poços e Corpo de Bombeiros fecham parceria para prevenir incêndio

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A fiscalização de terrenos vagos, feita pela secretaria de Serviços Públicos ao longo do ano, passa a ser feita, a partir de março, junto com o Corpo de Bombeiros. Em todo o estado de Minas Gerais a corporação está fechando parcerias com as prefeituras para que se tenha mais efetividade na prevenção aos incêndios. “Os trabalhos de prevenção começarão nas áreas com recorrentes denúncias feitas à prefeitura, perto de matas ou áreas de conservação, e indústrias. No final deste mês esperamos ter vistoriado ao menos 140 lotes”, disse o soldado Dayverson de Souza Lima, que integra a equipe de fiscalização de Poços.

O tenente Júlio Alves, do Corpo de Bombeiros da cidade, conta que a iniciativa em outros municípios já mostrou resultados positivos. O fiscal da divisão de fiscalização de posturas vai chegar ao local na viatura da corporação e o militar vai averiguar as condições do terreno. “ O bombeiro vai verificar se o terreno está com muita vegetação, se há lixo ou entulho no local, e vai relatar todo e qualquer indício que favoreça a propagação do fogo. Esta ação integrada vai proporcionar eficiência na prevenção de incêndios para os próximos meses”, explicou o tenente Júlio.

No local, se houver irregularidades, o fiscal da prefeitura já vai emitir uma notificação e o proprietário terá 10 dias para atender às solicitações. Se nada for feito após este prazo, a prefeitura emite multa no valor de R$550,00. Se mesmo assim, a limpeza do lote não for feita, o trabalho será executado e o dono do terreno terá que pagar um valor específico por m² (metro quadrado). “ Sabemos que logo vem o período de estiagem e trabalhar com foco na prevenção é o melhor para minimizarmos os problemas com o fogo que se alastra rapidamente. Essa parceria só vai otimizar o nosso trabalho”, declarou o secretário de Serviços Públicos, Antônio Donizette.