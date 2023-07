Prefeitura decreta luto oficial pelo falecimento do radialista e ex-vereador Paulo Cesar de Paiva

A Prefeitura decretou luto oficial de três dias nesta segunda, 17, em decorrência do falecimento do radialista e ex-vereador Paulo César de Paiva, mais conhecido como Paulinho Kaneta, falecido na última sexta-feira, aos 75 anos.

O decreto Nº 14.318, ressalta a carreira profissional do locutor, que passou por diversos veículos de comunicação da cidade, como as rádios Cultura , Cidade e por último na Libertas, onde exercia a função de técnico de gravação.

No período de 1977 a 1982 atuou como vereador de Poços de Caldas, onde também exerceu suas atividades com dedicação e zelo pelo bem público. Por meio do decreto, o município presta sua última homenagem a uma das mais belas vozes da radiofonia da cidade

A Secretaria de Comunicação Social também presta sua homenagem à jornalista Ãngela Turda, atuante na sociedade por meio de sua atividade em diversos canais de comunicação. Foi diretora do Jornal da Segunda e, atualmente, além de expositora da Fearpo, era coordenadora em nível local do concurso gastronômico Comida de Buteco.

Ângela faleceu nesta segunda, 17, aos 67 anos e deixa seu legado na imprensa poços-caldense e também na comunidade. O Conselho Municipal da Mulher, no qual era membro atuante, também manifesta seu pesar pelo falecimento da jornalista.

