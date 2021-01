Prefeitura divulga balanço de pessoas imunizadas contra Covid em Poços de Caldas

Desde a última quarta-feira (20), quando chegaram as vacinas, a equipe de imunização do município trabalhou incessantemente para vacinar o primeiro grupo prioritário estipulado pela Superintendência Regional de Saúde de acordo com o cronograma predeterminado.

Ao todo foram 1.286 doses da vacina aplicadas em Hospitais públicos e privados, 222 doses em Instituições de Longa Permanência para Idoso (LPI) e 209 doses da Atenção Básica e SAMU.

Vacinação dos Profissionais da Atenção Básica

Hoje (28) e amanhã (29), os profissionais da Atenção Básica que não foram vacinados, também serão imunizados de acordo com as doses ainda disponíveis.

A vacinação acontecerá das 8h às 18h, na sala de vacinas da Policlínica Central, localizada na Av. Francisco Salles, S/N.

A sala de vacina central não terá atendimento de rotina nesses dias. O atendimento à população volta ao normal na segunda feira (1°).

