Procon de Poços de Caldas orienta consumidores para a Semana do Consumidor

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, é uma ocasião importante para os brasileiros, especialmente para o comércio, que busca oferecer descontos e promoções atrativas. Em meio a esse cenário, o Procon de Poços de Caldas destaca a importância de os consumidores estarem bem informados e atentos para evitar problemas durante suas compras.

A Semana do Consumidor, é uma oportunidade para reforçar os direitos dos consumidores, incluindo aspectos como segurança, informação, escolha e voz ativa. Nesse sentido, o Procon elaborou uma série de orientações valiosas para que os consumidores possam aproveitar ao máximo as ofertas e evitar transtornos. Confira:

1. Pesquisa antecipada de preços: Acompanhe a evolução dos preços dos produtos desejados e as condições de pagamento oferecidas pelos fornecedores. Compare os preços anunciados no dia da promoção.

2. Compras pela internet:

O consumidor tem o direito de desistir da compra no prazo de 7 dias após o recebimento do produto.

Fique atento a sites falsos. Em caso de dúvida, entre em contato com o SAC da empresa.

Verifique o estoque e o prazo de entrega. Em casos de atraso ou não entrega, o consumidor tem direitos específicos.

Desconfie de anúncios suspeitos em redes sociais e aplicativos de mensagens.

Certifique-se de que o site é seguro, conferindo a presença do cadeado no navegador.

Desconfie de preços muito abaixo da média.

3. Política de Troca: Busque informações sobre a política de troca da empresa, considerando que trocas por modelo, cor e tamanho não são obrigatórias.

4. Vício: Se o produto apresentar problemas dentro do período de garantia, acione a assistência técnica indicada pelo fabricante. Caso não seja solucionado em até 30 dias, o consumidor tem direito à substituição, restituição ou abatimento proporcional do preço.

5. Cautela: Avalie se a compra é realmente necessária, evitando endividamento.

Para a coordenadora do Procon, Fernanda Soares, a ação do Procon não apenas protege os consumidores de possíveis abusos, mas também contribui para uma relação mais equilibrada e transparente entre consumidores e fornecedores, promovendo o desenvolvimento de um mercado mais justo e responsável.

O Procon de Poços de Caldas está à disposição para mais informações e denúncias. O atendimento presencial ocorre na Rua Pernambuco, 562 – Centro, de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h. Além disso, é possível obter atendimento eletrônico através do site https://eouve.com.br/ ou pelo telefone (35) 3697-2390.