Prefeitura informa – Hospital Margarita Moralles

A secretaria de Saúde informa que na segunda-feira (24), o Hospital Margarita Moralles recebeu uma paciente do sexo feminino (22 anos), por volta das 19h40, alterada com queixa de dor abdominal.

Devido ao relato da dor, passou por triagem rapidamente e foi encaminhada para o atendimento médico.

O médico encaminhou para a medicação e a paciente se recusou ser medicada, saiu da unidade, minutos depois retornou exigindo transporte pra ir para casa.

A enfermeira informou que a paciente teria que realizar exames e tomar a medicação, ela se exaltou e deferiu agressões contra paciente, servidores e derrubou o computador no chão, pisoteou o equipamento e saiu da unidade.

A polícia Militar foi acionada e registrou o boletim de ocorrência. O único prejuízo foi um computador novo, que custou cerca de R$ 5 mil.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.