Prefeitura informa: telefone farmácia policlínica

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que na última semana, o telefone fixo da farmácia da Policlínica Central, de número 3697-2367, foi furtado.

A Secretaria realizou o boletim de ocorrência e solicitou outro aparelho. Temporariamente a farmácia permanece com apenas um número. Caso os usuários queiram entrar em contato, basta ligar para o 3697-2368.

