Aberta Chamada Pública para Exploração Turística da Cascata das Antas

A DME Energética publicou Edital de Chamada Pública DMEE – PL 001-2021 para a locação da área da Cascata das Antas, um dos pontos turísticos mais emblemáticos e ricos em história da região. A ação faz parte do movimento executado pela atual administração municipal para revitalizar os pontos turísticos de Poços de Caldas. Este projeto visa não apenas promover o turismo local, mas também garantir a conservação e o respeito ao meio ambiente e ao patrimônio cultural da cidade.

Esta ação é uma oportunidade para empreendedores que desejam desenvolver atividades turísticas e lazer no local.

A área é de aproximadamente 16.000 m², localizada nas imediações da Usina Hidrelétrica Eng. Pedro Affonso Junqueira (Antas I), empreendimento que marcou o desenvolvimento da cidade.

Além da exuberante beleza natural, na área estão, a mata existente na margem direita da cascata das antas, as ruínas da usina pioneira inaugurada em 1898, o logradouro turístico onde poderão serem instalados atrativos comerciais, tais como lanchonete, lojas de artesanato, pátio de estacionamento, local para acolhimento ao turista, além de diversas trilhas.

As propostas serão recebidas até o dia 23 de fevereiro de 2024, às 09:00 horas. O valor mínimo aceitável para as propostas é de R$ 9.500,00 por mês. O contrato de locação terá a duração de 120 meses, oferecendo ao locatário um período extenso para o desenvolvimento e maturação de suas atividades no local.

SOBRE A CASCATA DAS ANTAS

A Cascata das Antas é um local de grande importância histórica. Foi visitada por Dom Pedro II em 1886, destacando-se como um dos pontos turísticos mais antigos de Poços de Caldas. Para o Secretário de Turismo, Israel Pereira, este projeto representa uma oportunidade significativa para o desenvolvimento do turismo em Poços de Caldas. “Ao investir e promover áreas com potencial turístico, Poços de Caldas se posiciona de forma estratégica no mercado turístico regional e nacional. Isso não só diversifica a economia local, como também coloca a cidade em destaque, atraindo mais investimentos e parcerias que podem impulsionar outros setores.”

COMO PARTICIPAR

Os interessados em participar da Chamada Pública DMEE – PL 001-2024 terão a oportunidade de explorar o local de várias maneiras, respeitando sempre as diretrizes de conservação ambiental e patrimonial.

“Será permitida a implementação de serviços turísticos, alimentação, entretenimento e até lojas de conveniência e artesanato, desde que aprovados pela DMEE. A ideia é dar sequência as ações turísticas do município, as quais se mostraram acertadas e aproveitar o enorme potencial da Cascata das Antas, para atrair mais visitantes à região e, assim, promover um crescimento econômico sustentável, respeitando e valorizando o patrimônio natural e histórico da cidade”, explica Marcelo Loichate, Diretor Superintendente da DMEE.

Os interessados devem encaminhar suas propostas conforme os detalhes fornecidos no edital, disponível para consulta no site, menu, Fornecedores > Licitações, ou pelo link aqui.

Mais informações pelo e-mail adurelli@dmepc.com.br.