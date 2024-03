A Prefeitura de Poços Caldas informa que o telefone 192 do SAMU não está funcionando.

As pessoas que precisarem de atendimento devem ligar no telefone 3697-4228.

A secretaria de Saúde já está trabalhando para que o telefone volta a funcionar o quanto antes.

