Prefeitura inicia obras na nova escola do Marco Divisório

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Foram iniciadas as obras da nova Escola Municipal Professora Nicolina Bernardo, no Marco Divisório, na zona oeste de Poços de Caldas. O prédio antigo foi demolido para a construção de uma escola totalmente nova e moderna, com a estrutura adequada para atender as necessidades da comunidade escolar.

O novo prédio está sendo construído pela empresa Projeção Engenharia e Arquitetura Ltda., vencedora do processo licitatório, e vai contar com 1.737,87 m2 de área construída, com oito novas salas, banheiros, salas administrativas, refeitório, pátio e uma quadra coberta anexada a escola.. A nova escola será 100% acessível, com estrutura pré-moldada para agilizar o processo e finalizar as obras em 2024.

Segundo o secretário municipal de Projetos e Obras Públicas, José Benedito Damião, as unidades escolares são prioridade na administração. “Estamos fazendo praticamente novas unidades em todas as regiões da cidade, reformando com estrutura e qualidade melhor. O Marco Divisório vai receber uma nova escola, totalmente adaptada e atendendo toda a região”, destacou.

O prefeito Sérgio Azevedo também comentou o início das obras. “A antiga unidade, que estava em péssimas condições, foi colocada no chão e estamos fazendo uma nova escola, moderna, em um bairro que nunca teve a devida atenção do poder público”, ressaltou.

Atualmente, a E.M. Nicolina Bernardo atende 210 estudantes, nos períodos da manhã e tarde, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Segundo o diretor, Fábio André de Albuquerque, os alunos estão sendo atendidos em outros prédios da região, como no salão da Igreja e unidade do PMJ. “A ideia é que com a nova escola seja possível atender mais crianças e suprir a demanda do bairro, em período integral. Será um bem para toda a comunidade”, celebra.