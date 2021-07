Prefeitura investe R$400 mil em Banco de Alimentos de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foi realizada nesta quinta-feira (15), a solenidade de entrega da modernização e ampliação do Banco de Alimentos de Poços de Caldas. Com a modernização, o Banco conta agora com uma Câmara Fria de 15 metros quadrados; um novo caminhão refrigerado; novas rampas instaladas; palets e uniformes foram adquiridos e outros equipamentos para aprimoramento do serviço prestado no município.

A intervenção foi realizada com investimentos do Governo Federal, na casa dos R$400 mil e com parte de contrapartida do município.

O prefeito Sérgio Azevedo ressaltou a importância do Banco de Alimentos e dessa parceria junto ao município. “Agradecer ao Governo Federal, pois é uma parceria muito importante, além da contrapartida do município. É fundamental essa ampliação e todos que puderem ou quiserem ajudar serão muito bem vindos, tudo em prol da população mais necessitada.”

O secretário municipal de Promoção Social, Carlos Eduardo de Almeida falou sobre o papel do Banco de Alimentos no município. “O Banco é um equipamento público que garante a aquisição de alimentos da Agricultura Familiar e muitas instituições e famílias em situação de vulnerabilidade são contempladas em Poços. Nosso foco é em criar cada vez mais uma raiz social entre as empresas e grupos, para crescer esse vínculo com doações na cidade.”

Na oportunidade, foi oficializada ainda a doação de 1.000 cestas básicas ao Banco de Alimentos e kits de higiene. O Sesc em Minas realizou essa doação junto a reinauguração, dentro da campanha “Salve – Unidos contra a Fome” realizada nos meses de maio e junho com apoio do Fecomércio-MG, Senac e Sindicato Empresariais.

O coordenador de Segurança Alimentar e do Banco de Alimentos, José Porto, comentou o trabalho em desenvolvimento no ano de 2021. “Essa doação junto ao Sesc é muito importante e somos muito gratos aos nossos parceiros. Só neste primeiro semestre de 2021 foram arrecadadas quase 150 toneladas de alimentos e neste período foram distribuídas 139 toneladas de alimentos, entre gêneros perecíveis e não perecíveis para instituições e famílias em situação de vulnerabilidades.”

Estiveram presentes na solenidade ainda, o secretário de Governo Celso Donato, o secretário de Obras José Benedito Damião, o secretário de Serviços Públicos Antônio Donizette, o secretário adjunto de Serviços Públicos Anderson Santos, o secretário de Comunicação Paulo Ney, a gerente do Sesc Sônia do Carmo Pereira, e a Engenheira responsável pela obra Julieta Siqueira Viana e os vereadores Doulgas Souza (DEM) e Kleber Silva (NOVO).

BANCO DE ALIMENTOS

O Banco de Alimentos integra a política de Segurança Alimentar do município. O equipamento recebe e adquire gêneros alimentícios como frutas, legumes e verduras, especialmente da Agricultura Familiar, e distribui a entidades e famílias em situação de insegurança alimentar.

São mais de 300 famílias que recebem cestas verdes e 1500 famílias que recebem cestas básicas.

O Banco de Alimentos de Poços está localizado na Av. Pres. Wenceslau Braz, 2222 – Jardim Philadelphia (juntamente com a Central de Abastecimento – Ceasa). O telefone para contato é o 3697-2279.