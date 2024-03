Andradas Café Festival bate recorde de público com degustações de grãos especiais e experiências para os consumidores

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Evento gerou expectativa de negócios para produtores, teve competições de torra e café filtrado e mais de dois mil visitantes

A segunda edição do Andradas Café Festival superou as expectativas de público, conteúdo e consumo de cafés. O festival recebeu mais de 2.000 visitantes ao longo dos três dias no Pavilhão do Vinho, que movimentaram o comércio, hotéis, restaurantes e bares, gerando renda para o andradense.

A exposição teve 42 marcas apresentando seus produtos e serviços. O evento contou com cursos e workshops que giraram em torno do café especial e atraiu turistas e apaixonados pela bebida.

Logo no primeiro dia o evento recebeu a Rodada de Negócios, realizada pelo Sebrae, que reuniu produtores e compradores para debater sobre os grãos. A organização aponta que os produtores estavam mais preparados que no ano passado, com bons lotes de café. Os cafeicultores receberam compradores vindos de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais.

Foram mais de 20 cafés do município, que foram degustados pelos compradores e na sequência houve uma conversa para negociação. Dentre as 20 mesas presentes, seis eram ocupadas por associações que apresentaram os cafés dos associados andradenses como: ACASEC, ACAFEG, COOPFAM, APRAF, AAFA E REGIÃO VULCÂNICA e as demais 14 mesas ocupadas por produtores de Andradas.

Segundo o Sebrae a estimativa, após essa Rodada de Negócios, será da negociação de 11 milhões de reais. A pesquisa foi feita com os produtores que, a cada reunião, indicavam a possibilidade de negócios a partir da conversa que tiveram. Os fornecedores anotaram os valores das sacas e a quantidade, e se seria negociação por mês ou por ano. Do outro lado, os compradores informam, através de pesquisa, quantas reuniões realizaram e a expectativa de compra dentro de um ano.

“Andradas possui em torno de 2.700 famílias que se dedicam à cafeicultura, levando o nome do município para o restante do país e do mundo, por conta da excelente qualidade dos cafés produzidos em nosso município. Dessa forma, a nossa gestão entendeu a importância de incentivar ainda mais esse segmento e assim foi idealizado o Andradas Café Festival, que já desponta como referência no cenário regional e nacional”, avalia a Prefeita Margot Pioli.



Lançamento do Certifica Minas da Região Vulcânica

Foi lançado oficialmente no Festival a parceria entre Emater Minas com a Associação dos Produtores do Café da Região Vulcânica para levar a oportunidade do Certifica Minas Café para os produtores da região, isso garantirá o fortalecimento do trabalho de empoderamento feminino promovido pela Associação, além da adoção de Boas práticas de produção nas propriedades, garantindo a sustentabilidade social e ambiental na produção do Café.

“Essa é uma parceria inédita no estado e estamos trazendo para a Região Vulcânica como reconhecimento do papel fundamental das mulheres no fortalecimento da marca coletiva e da Associação”, explicou Marcelo Bonfim, gerente regional da Emater MG.



Competições

Uma das atrações do Andradas Café Festival foram os campeonatos, no Desafio Koar, 12 competidores criaram receitas para extrair o melhor café neste método brasileiro. O concurso contou com fases eliminatórias em duplas de competidores e uma final com apresentações individuais, onde cada um teve 10 minutos para explicar seu modo de preparo escolhido.

O primeiro lugar ficou com o representante de Andradas, Diego Felipe Claro Tegon; o segundo lugar, também da cidade, Larissa Emanoela Rinco e em terceiro lugar, de Uberaba, Reginaldo Gomes.

Já no Campeonato Regional de Torra, organizado pela Atilla Coffee Roaster, IF Sul de Minas e Bourbon Specialty Coffees, competidores de diversos estados desenvolveram perfis de torra com o mesmo grão. As provas se estenderam durante todo o evento e a avaliação dos jurados aconteceu no último dia, quando os campeões foram revelados. O café da competição foi da Reduto, da cidade de Andradas.

Eduardo Santos, de Ibiá (MG), Região do Cerrado Mineiro, ficou em primeiro lugar, seguido por Sandro Dias, de Poços de Caldas (MG) e Reginaldo Gomes, de Uberaba (MG).

Muito Conteúdo e Tendências de Mercado

Além de toda programação cafeinada, foram criadas opções para rechear a programação, com artesanatos, degustação de vinhos locais, quitutes mineiros como bolachinhas, cookies e casadinhos.

A FAEMG/SENAR contou com um espaço de conteúdo que tratou temas como tecnologia, drinques de café, harmonização de vinho, azeite e café. Já o Espaço Sebrae contou com certificação, mulheres empreendedoras e análise sensorial. Um dos destaques foi a palestra Tendências do Mercado de Café no Oriente Médio e Oportunidades para Pequeno Produtor, que foi ministrada pela consultora internacional de cafés Cleia Junqueira, da The Coffee Connoisseur Collective, que veio diretamente de Dubai para apresentar esse conteúdo.

A terceira edição do evento já está sendo programada para 2025.

A Realização é da Prefeitura de Andradas, Ativa Cafés Especiais, Instituto Federal do Sul de Minas, Sindicato dos Produtores Rurais de Andradas, FAEMG SENAR, Emater Minas Gerais, Governo de Minas Gerais, Agência de Desenvolvimento Socioeconômico, Acasec, Sindicato Rural de Ibitiúra, Andradas e Caldas e Sebrae.

O evento contou com os patrocínios de: Abic, Acafeg, Apraf, Prefeitura de Ibitiúra, Bourbon Specialty Coffees, Café Caldense, Café Lozano, Descubra Andradas, Doces 2 Irmãs, Kaleido Torradores, Agro Fonte Alta, Miss Chocolate, Café Nicão, OFI, Reduto do Café, Região Vulcânica, Ritual Tools, Rota do Café, Sicoob Agrocredi, Unimed.

O Andradas Café Festival teve como parceiros e expositores Abic, Acafeg, Agripoços, Apraf – Prefeitura de Ibitiúra, Assprocafé, Atilla, Bourbon, Café Caldense, Café e Confeitaria Braga, Café Fazenda Santa Bárbara, Café Lozano, Carmomaq, Casa Geraldo, Consórcio Público, Cultivar, Doces 2 Irmãs, Don Fonseca, Fulliagro, Kaleido Torradores, Mantissa, Vulcânica, Miss Chocolate, Nicão Café, OFI, Passo Preto, Qualicitrus / Lavoro, Reduto do Café, Região Vulcânica, Ritual Tools, Rota do Café, Sicoob Agrocredi, Tamires Cafés Especiais, Unimed Imune, TV Andradas, Soberano, Telemídia, Bolachas Dirvan, Bolachas Toque de Sabor, Bolachas Delícias da Kaká.