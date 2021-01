Prefeitura nega falta de EPI’s na UPA, conforme denúncia recebida pelo Sindserv

A respeito da notificação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, sobre a falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Secretaria Municipal de Saúde, Cemitério, Funerária e Secretaria de Serviços Públicos, a Secretaria Municipal de Administração declara que tal informação não procede, uma vez que a administração municipal preza pela saúde de seus servidores, destacadamente aqueles que trabalham na linha de frente no combate à pandemia do Covid-19.

No caso específico da UPA, houve um desabastecimento pontual, provocado por atraso na entrega de alguns itens, fato que foi rapidamente resolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, não trazendo prejuízos ao atendimento ou à segurança dos servidores do local.

Quanto ao fluxo de atendimento aos pacientes que procuram a UPA e o Hospital de Campanha, os protocolos são seguidos à risca e os pacientes com suspeita de Covid são atendidos em salas separadas dos demais, observando-se todas as normas internacionais estabelecidas durante a pandemia.

