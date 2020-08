Homem é preso por agredir a esposa horas depois de pagar fiança

O crime aconteceu em Campestre e as prisões aconteceram em menos de 24h

Alice Dionisio | 7h48

Um homem, de 36 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, na tarde do último sábado (15) por agredir a esposa em Campestre. Horas antes, o autor já havia sido preso pela Polícia Militar, por cometer o mesmo crime.

Segundo a PRF, durante fiscalização na BR-146, próximo ao quilômetro 517,5, o suspeito foi abordado e estava bastante nervoso, com pequenos arranhões no rosto e algumas lesões nos dedos da mão direita. Ele disse aos policiais que era de Campestre e que durante a madrugada havia brigado com a esposa, sido encaminhado para a Delegacia de Poços de Caldas e liberado após pagar fiança.

Em contato com a PM, os policiais rodoviários descobriram que após ser libertado, o homem havia voltado para casa e agredido novamente a mulher, estando em flagrante de delito quando foi abordado pela PRF.

O autor foi preso e encaminhado novamente a Polícia Civil de Poços de Caldas.

