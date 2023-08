Unimed Poços de Caldas é anfitriã do projeto “Intercooperação na Prática”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na última quarta-feira (02), a Unimed Poços de Caldas foi a anfitriã do projeto “Intercooperação na Prática”, uma iniciativa idealizada pela Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (OCEMG). O evento reuniu representantes de dez cooperativas, proporcionando uma oportunidade única para troca de experiências e conhecimentos, visando fortalecer o movimento cooperativista em todo o estado.

O Projeto Intercooperação na Prática tem como objetivo central incentivar o intercâmbio de ideias e boas práticas entre as cooperativas de diferentes setores, promovendo a sinergia entre elas e contribuindo para o aprimoramento de suas atividades. O presidente da Unimed Poços de Caldas, Odilon Trefiglio Neto, expressou sua satisfação em sediar o projeto e enfatizou a importância da colaboração mútua entre as cooperativas. “Nós acreditamos que a cooperação é um dos pilares para o sucesso do movimento cooperativista. Ao compartilharmos nossas experiências e conhecimentos com outras cooperativas, fortalecemos não apenas a nossa instituição, mas todo o segmento. Estamos honrados em participar desse projeto que visa o crescimento e a prosperidade conjunta” afirmou.

Durante o evento, a Unimed Poços de Caldas compartilhou as boas práticas de governança e gestão adotadas na cooperativa. “Mesmo ramo das nossas cooperativas sendo diferentes, podemos perceber que muitas das práticas apresentadas aqui hoje são aplicáveis. Essa [Intercooperação na Prática] é uma iniciativa que nos ajuda muito a evoluir no Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC)” analisa Sara Nogueira, presidente do Sicoob Copersul.