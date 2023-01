Prefeitura realiza ações devido às fortes chuvas em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Com as chuvas dos últimos dias, a Prefeitura de Poços de Caldas está intensificando o trabalho de limpeza e atendimento a ocorrências pela cidade. As equipes estão trabalhando em várias frentes, em ações de limpeza e retirada de árvores, identificação de danos e reparos, uma ação conjunta entre as secretárias de Obras, Serviços Públicos, DMAE, DME e Defesa Social.

A Avenida Celanese, que liga a região oeste da cidade à Rodovia do Contorno e ao Distrito Industrial, ficou interditada devido ao grande volume de água. Na manhã desta quinta-feira(29), a secretária de Obras realizou a limpeza do rio, fez a retirada de aguapés e mato. Mas com o grande volume de água a pista segue interditada.

Na Avenida Claudina Abrandina de Morais, no Bairro Augusto de Almeida, uma cratera abriu e parte da rua foi interditada. O local foi sinalizado. Na Rua Goiás, no Centro da cidade, o trecho entre a Rua Pernambuco e a Avenida Francisco Salles, uma parte do asfalto afundou e segue sendo reparada com interdição da cia.

Já no Jardim Kennedy II, algumas ruas ficaram alagadas nesta quarta-feira (28). Na manhã desta quinta-feira (29), a Rua Mercúrio, na entrada do bairro, seguia alagada.

Ainda segundo a secretária de Obras foi feita a limpeza do córrego no meio do ano na seca, mas o volume de chuva está alto, mesmo com todo o cuidado com a região o rio transbordou.

O quarteirão onde uma cratera se abriu na Rua Aníbal José dos Reis, no Jardim Philadelphia, segue interditado nesta quinta-feira (29). Na Rua Nossa Senhora do Rosário, no Bairro São Domingos, uma casa continua interditada e terá que ser demolida após um barranco ceder e atingir o imóvel. O casal que morava no local foi para casa de parentes.

Já as cinco casas interditadas na Rua Capitão Affonso Junqueira, no Centro, continuam interditadas. Pelo menos 14 pessoas tiveram que deixar esses imóveis depois que o corredor que dá acesso às casas caiu com o muro.

Na Saturnino de Brito houve deslizamento de terra, com risco de quedas de árvores. A secretária de Serviços Públicos e Demutran sinalizaram a área para a retirada das árvores.

A secretária de Serviços Públicos com as equipes de engenharia, parques e jardins segue trabalhando no monitoramento de árvores, poda e limpeza da cidade.

A Defesa Civil informou que segue monitorando os bairros e as casas que apresentam chances de deslizamento de terra.

Os rios também seguem sendo monitorados pela Prefeitura, Corpo de Bombeiros Militar e da Defesa Civil. O nível apresenta estabilidade mesmo com fortes chuvas.

Os telefones para acionar a Defesa Civil são: 193, 199, 153 ou o 3697-5017