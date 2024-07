Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2024 terá duas categorias inéditas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta edição, o Prêmio terá as categorias: Empreendedoras da Ciência e Tecnologia e Negócios Internacionais. As inscrições estão abertas até 30 de julho

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN) 2024. Nesta edição, além das categorias tradicionais (Microempreendedora Individual, Pequeno Negócio e Produtora Rural), o prêmio conta com duas novas categorias: mulheres que empreendem na Ciência e Tecnologia e mulheres que conquistaram o mercado internacional. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 30 de julho, pelo site do prêmio.

O PSMN é uma iniciativa que valoriza e incentiva o empreendedorismo feminino no Brasil. Além de reconhecer o trabalho das empreendedoras, a iniciativa tem como objetivo inspirar outras mulheres a investirem em seus sonhos e acreditarem em seu potencial empreendedor. Desde 2004, o prêmio já contou com a participação de mais de 100 mil mulheres de todo o país, que compartilharam suas jornadas de sucesso. Entre elas, mais de 200 já foram premiadas.

“O Prêmio é uma forma de reconhecer o protagonismo feminino à frente dos negócios. Sabemos que, até hoje, empreender ainda é muito mais desafiador para as mulheres, em função de toda a carga histórica e cultural, além das barreiras e crenças limitantes que as impedem de ocupar cargos de liderança. Por isso, é fundamental que o empreendedorismo feminino seja valorizado, e que as mulheres se inspirem nas trajetórias umas das outras”, ressalta a analista do Sebrae Minas, Arielle Rodrigues.

Como participar

Nesta edição, as participantes podem concorrer em cinco categorias: Microempreendedora Individual (MEI), Pequeno Negócio, Produtora Rural, Ciência e Tecnologia (proprietárias de empresas de base tecnológica) e Negócios Internacionais. As candidatas devem ser maiores de 18 anos. Não há impedimento de participação caso possua sócios homens, desde que seja administradora da empresa e protagonista da história de sucesso.

Para se inscrever, basta acessar o site oficial do prêmio. Além de preencher o formulário eletrônico, é necessário enviar um vídeo curto no formato de “pitch” com apresentação da empreendedora candidata. Para ajudar na gravação, o Sebrae disponibiliza no site um tutorial com dicas de como produzir o vídeo.

No site do Prêmio, as interessadas podem acessar o regulamento completo.

Etapas

O PSMN é composto por três etapas: estadual, regional e nacional. Na primeira delas, são escolhidas até cinco candidatas por estado/DF, sendo uma de cada categoria. Todas as vencedoras seguem para a fase regional, de caráter eliminatório, quando as mais bem avaliadas em cada categoria serão escolhidas por região (Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste). Cada região terá apenas uma candidatura por categoria indicada para disputar a fase nacional, totalizando até 25 candidatas para a grande final, marcada para acontecer em evento especial em Brasília (DF).

A premiação das vencedoras nacionais inclui troféu de reconhecimento, participação em missão nacional no ano que vem e ainda um instrumento de trabalho (tablet ou celular).

Empreendedorismo Feminino

Um levantamento do Sebrae Minas, com base em dados da Receita Federal, revelou que do total de 1,9 milhão de pequenos negócios ativos no estado, 40,96% são liderados por mulheres. Minas Gerais ocupa o segundo lugar entre os estados em número absoluto de pequenas empresas comandadas por mulheres, atrás apenas de São Paulo. A faixa etária predominante entre as empreendedoras mineiras é de 31 a 40 anos.

O setor de serviços concentra o maior número de empresas lideradas por mulheres no estado, com mais de 400 mil empreendimentos. O Comércio está em segundo lugar, com 261 mil empresas com mulheres à frente dos negócios.

Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2024

Inscrições até 30 de julho, pelo site:

https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/empreendedorismofeminino/premiomulherdenegocios