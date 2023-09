Primavera dos museus em Poços vai homenagear a atriz e humorista Nany People

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A exposição “Nany: um leque de histórias” vai marcar a participação do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas na 17ª Primavera dos Museus, cujo tema é “Memórias e democracia: pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas”. A abertura da mostra, que vai reunir objetos pessoais e os deslumbrantes figurinos – marca registrada da artista – será no dia 19 de setembro, às 14h.

A Primavera dos Museus é uma ação anual coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), que visa mobilizar os museus brasileiros a elaborarem programações especiais, com objetivo de intensificar a ligação com a sociedade.

A homenageada

A atriz, humorista e repórter Nany People é considerada uma referência da comunidade LGBT+ na região. Natural da cidade de Machado/MG, Nany é condecorada com cidadã honorária e comendadora de Poços de Caldas.

Sua força, personalidade, talento e carisma serão representados na exposição, por meio de seus suntuosos figurinos, dos quais se destacam os seus icônicos leques, vestidos e sapatos. A equipe do Museu Histórico e Geográfico esteve em São Paulo/SP com a homenageada em busca das peças que compõem a mostra.

Além disso, a exposição explorará a trajetória cronológica da atriz, sua biografia e o seu desenvolvimento como mulher que se auto fez. A mostra “Nany: um leque de histórias” fica em cartaz na Sala de Exposições Temporárias Nini Mourão, de 19 de setembro a 19 de outubro de 2023.

“A exposição visa trazer para o público um pouco da grandeza da trajetória desta grande artista, em consonância com a temática proposta pela 17ª Primavera dos Museus. Será um florescer de cores e texturas, reverenciando sua importância para a arte, a cultura e a identidade sul-mineira”, destaca a coordenadora do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, Nanci de Moraes.

Primavera

A Primavera é uma temporada cultural coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus que acontece todo ano, no início da estação homônima, com um tema diferente para nortear as atividades dos museus, além de promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros e intensificar a relação dos museus com a sociedade.

Neste ano, a iniciativa visa estimular que os museus, detentores e promotores da memória, da cultura e das artes, contribuam para o reconhecimento, a valorização e o protagonismo das pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas na produção das suas próprias memórias.