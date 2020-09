Primavera traz chuva para Poços de Caldas e região

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cerca de 25mm de chuva são esperados para esta terça-feira (22)

Alice Dionisio | 11h40

A primavera de 2020 iniciou esta manhã (22), no Hemisfério Sul, às 10h31 (horário de Brasília). A estação promete uma frente fria em Poços de Caldas e região.

De acordo com a Somar Meteorologia, os meses de agosto e setembro são os mais secos do ano, tendo uma média climatológica baixa. Porém, quando comparamos os primeiros 20 dias deste mês, com o mesmo período do ano passado, notamos uma queda de 50% no acumulado de chuva. “Tivemos menos chuva em 2020 que em 2019, cerca de 25mm acumulados entre 01 e 21 do mês de 2020 contra volumes superiores a 50mm em 2019” afirma Clara Sassaki.

A previsão é que a chuva, que começou no último domingo (20), dure até amanhã (23). Inclusive, no Sul de Minas, os maiores acumulados podem ocorrer entre hoje (22) e quarta-feira, trazendo alívio para quem sofre com o tempo seco. “Agora com a chegada da frente fria, a umidade relativa do ar subiu. Antes estávamos passando por um período de estiagem e a umidade estava abaixo do ideal. O que é normal para os meses de inverno, podendo ficar abaixo dos 30%” explica a meteorologista.

Mas esse tempo não vai durar na região. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Minas Gerais, as probabilidades indicam o risco de chuvas abaixo da média. “A frente fria que está no Sudeste perde força a partir da quarta-feira e até o final de setembro devemos ter novamente a condição de tempo firme e temperaturas em elevação no Sul de Minas. A próxima chuva deve ocorrer só no início de outubro” reforça, Clara.

Por isso, quem sofre com a falta de umidade, pode adotar algumas medidas. “Toalhas umedecidas no quarto durante a noite ou até mesmo o uso de umidificadores de ar é algo que possa ser levado em consideração. No entanto, este último deve ser usado com cuidado, já que o excesso de umidade também é prejudicial. Quando o ar fica saturado, criamos um problema com fungos que se proliferam em ambientes úmidos e quentes” alerta a meteorologista.

Cuidados em Poços de Caldas

De acordo com a Defesa Civil de Poços de Caldas, são esperados pelo menos 25mm de chuva durante todo o dia de hoje (22). Por isso, a população deve tomar alguns cuidados. “Evite se locomover, com veículos ou à pé, quando estiver ocorrendo a chuva. Melhor esperar dar uma amenizada, por precaução. Não procurar abrigo embaixo de árvores, outdoors ou estruturas metálicas, pois há o risco de ter raios ou queda e, assim, provocar acidentes” orienta Mauro Barbosa.

Caso a pessoa perceba alguma anormalidade, o órgão deve ser acionado. “Se estiver em alguma área de risco ou locais que já ocorreram alagamentos e enchentes, podem nos comunicar pelos telefones 3697-2266; 153 ou 199. Nós realizamos a vistoria para garantir a segurança da população” explica o coordenador da Defesa Civil da cidade.