Procon alerta para golpe do estorno do PIX ou PIX reverso

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O novo golpe, já aplicado em consumidores poços-caldense, acende o alerta sobre as várias artimanhas utilizadas pelos golpistas.

Desta forma, o PROCON, mais uma vez, alerta para golpes cibernéticos, orientando que os consumidores verifiquem sempre o destinatário final do PIX, desconfie de descontos vultuosos e de valores aquém do mercado de consumo. Quase sempre os golpes aplicados utilizam-se da expectativa de vantagem do consumidor.

O GOLPE

O Consumidor compra uma peça mecânica, objeto de decoração ou qualquer outro produto de uma empresa que possui CNPJ há anos, solidificada no mercado. Mas, na hora de fazer o PIX, não verifica o destinatário. Minutos depois, recebe uma mensagem da empresa, informando que, infelizmente, não dispõem daquele produto e que teriam que devolver o PIX.

Os golpistas apresentam um código para ser copiado no aplicativo, supostamente uma forma de facilitar o estorno, nomeando-o de PIX reverso. Sem perceber, o consumidor faz um novo PIX aos estelionatários. Ao consultar o CNPJ informado, descobrem que o mesmo está sendo utilizado por golpistas, os quais recebem os PIX em conta de pessoa física, sem qualquer ligação com a empresa supostamente contratada.

DICAS DO PROCON PARA NÃO CAIR EM ENRASCADAS:

1 – Desconfie sempre de dinheiro fácil ou de produtos com preços muito vantajosos, especialmente em sites e redes sociais;

2 – Na hora de adquirir um produto, verifique a reputação da empresa, lembrando sempre que CNPJ são criados em 2 minutos na internet.

3 – Prefira promover o pagamento por intermédio de cartão de crédito. Já existe a modalidade pré-paga, para quem não gosta de crédito rotativo;

4 – Cuidado com sites clonados. Jamais clique em anúncios de redes sociais, especialmente propagandas patrocinadas.

5 – Verifique sempre o destinatário final do pagamento, descrito no boleto ou na ferramenta do PIX.

6 – Nenhuma empresa idônea solicita pagamento de valores para contratação de empréstimos;

7 – A Receita Federal não solicita pagamentos via PIX , para empresas terceirizadas, visando a liberação de importados;

8 – Na dúvida, procure sempre o PROCON antes de fazer qualquer transação.