Procon alerta para risco de “metade do dobro” na Black Friday e falsos descontos da “Black Fraude”

Faltando menos de um mês para a Black Friday, marcada para 29 de novembro, o Procon de Poços de Caldas ressalta que os consumidores fiquem atentos aos falsos descontos e aos riscos de golpes comuns durante esse período de promoções. Conhecida por atrair milhões de consumidores, os dados podem esconder armadilhas como a famosa “metade do dobro”, quando os preços são inflacionados antes do evento e reduzidos posteriormente para simular um desconto.

Segundo Fernanda Soares, diretora do Procon de Poços, o monitoramento dos preços é fundamental. “O ideal é acompanhar a evolução dos valores com antecedência para verificar se, de fato, há redução de preço no dia da Black Friday. Muitos produtos acabam sendo vendidos pelo mesmo preço de antes da promoção ou com descontos falsos”, explica.

Outro ponto de atenção destacado pela diretora é o aumento de golpes durante a Black Friday, especialmente em plataformas digitais. “Os estelionatários se aproveitam da alta demanda para aplicar golpes via redes sociais, aplicativos de mensagens e até por telefone, oferecendo preços extremamente baixos para enganar consumidores menos atentos”, alerta Soares. Se o preço for muito inferior ao valor de mercado, é um indicativo para desconfiar. “Sempre verifique o site oficial da loja para garantir que a oferta é real”, orienta.

O Procon reforça a importância de não clicar em links suspeitos enviados por e-mails, redes sociais ou aplicativos de mensagens. “Muitas vezes, esses links levam a páginas fraudulentas que podem roubar seus dados pessoais ou financeiros”, adverte.

Problemas no comércio eletrônico

Além dos golpes, o Procon listou os problemas mais recorrentes em compras online durante o período da Black Friday:

Não entrega de produtos;

Atrasos significativos na entrega;

Produtos com defeitos ou vícios de qualidade;

Itens diferentes oferecidos na promoção.

Consumo consciente

O Procon também orienta os consumidores a refletirem sobre suas reais necessidades antes de se empolgarem com as promoções. “Pergunta se mesmo se realmente precisa do produto, se tem o dinheiro para pagar à vista e se a compra precisa ser feita agora. Se a resposta for ‘não’, a melhor recomendação é não comprar”, aconselha o órgão.

A Black Friday pode ser uma oportunidade de economia, mas o Procon ressalta que é preciso cautela para evitar fraudes e garantir que as compras valham realmente a pena.

O Procon de Poços de Caldas está à disposição para mais informações e denúncias. O atendimento presencial ocorre na Rua Pernambuco, 562 – Centro, de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h. Além disso, é possível obter atendimento eletrônico através do site https://eouve.com.br/ ou pelo telefone (35) 3697-2390.