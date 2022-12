Prefeitura trabalha para diminuição dos danos causados pelas chuvas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas está intensificando o trabalho de limpeza e atendimento a ocorrências causadas pela chuva. As equipes estão trabalhando em várias frentes, em ações de limpeza e retirada de árvores, identificação de danos e reparos, uma ação conjunta entre as secretárias de Obras, Serviços Públicos, DMAE, DME e Defesa Social.

A chuva abriu uma cratera na manhã desta quarta-feira (28), na rua Aníbal José dos Reis, no Bairro Jardim Philadelphia, zona Leste de Poços. Segundo o Secretário Adjunto de Obras, Tiago Cavelagna, a chuva causou um deslizamento de terra, que atingiu a calçada e parte da rua.

A rua do quarteirão foi interditada como medida de prevenção. Nenhuma casa foi atingida e nenhum morador ficou ferido.

A equipe do Departamento de Trânsito (Demutran), interditou na manhã desta quarta-feira (28), um pequeno trecho na Rodovia MGC 267, no bairro Bortolan, após parte do asfalto se soltar e deixar a pista desnivelada.

Conforme o Demutran, após ser acionado pelos motoristas que trafegavam pela rodovia, uma equipe seguiu para o local. No endereço o trecho foi sinalizado com cones como forma de evitar acidentes.

No local não foi detectado o que teria provocado o desnivelamento do trecho. Uma equipe do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) foi acionada para os reparos.

O DME, também realiza intervenções pela cidade. Houve rompimento de cabo de energia no bairro Jardim Bandeirantes, que atingiu 580 consumidores, aproximadamente 4h30 sem energia na manhã de hoje.

Equipes do DME realizam reparos em postes no Jardim Florença que também foram atingidos pela chuva.

Algumas ruas do bairro Jardim Kennedy II ficaram alagadas, nas ruas Magnésio, Platino, avenida Urano e avenida Celanese. Apesar do volume de água, nenhuma casa foi afetada.

O Demutran interditou as ruas e faz o monitoramento até o nível da água baixar.