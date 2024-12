Procon de Poços de Caldas participa do mutirão nacional para renegociação de dívidas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Procon Municipal de Poços de Caldas participa da 2ª edição do Renegocia, mutirão nacional de negociação de dívidas organizado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A iniciativa, que ocorre entre os dias 17 de dezembro de 2024 a 17 de janeiro de 2025, tem como objetivo principal prevenir o superendividamento e auxiliar os consumidores a renegociarem suas dívidas de maneira acessível.

No período do mutirão, será possível negociar débitos com instituições financeiras, empresas de telefonia, água, energia elétrica, entre outros setores. Os consumidores poderão optar por fazer as negociações de forma online, através do portal consumidor.gov.br, ou presencialmente no Procon Municipal de Poços de Caldas.

Segundo a coordenadora do Procon, Fernanda Soares, o Renegocia é uma excelente oportunidade para que os consumidores regularizem suas pendências e possam iniciar o novo ano com mais tranquilidade financeira. O mutirão visa não apenas a renegociação, mas também a prevenção do endividamento, promovendo educação financeira e responsabilidade no consumo.”

Atendimento presencial em Poços de Caldas

O atendimento no Procon Municipal ocorre na Rua Pernambuco, 562, Centro, de segunda a sexta-feira, com retirada de senhas das 8h às 17h. Para participar, o consumidor deve levar:

Documento pessoal (RG ou CPF);

Informações sobre os débitos (extratos, contratos, protocolos etc);

Comprovante de residência.

O Renegocia é uma oportunidade para os consumidores renegociarem suas dívidas em condições facilitadas, promovendo equilíbrio financeiro e contribuindo para uma economia mais sustentável.